Ціни на соняшник в Україні падають на тлі прогнозів про зниження цін на олію: аналіз ринку

Ціни на соняшник в Україні продемонстрували різке падіння. За тиждень закупівельні ціни на соняшник впали на 500 – 1000 грн/т і зараз тримаються в межах 28 000 – 28 600 грн/т. Головна причина — обережність заводів-переробників. Вони скорочують закупівлі, очікуючи, що соняшникова олія на світовому ринку продовжить дешевшати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Основні причини

Ситуацію погіршує напруга в Чорному морі: нещодавні атаки російських дронів на цивільні танкери з олією шокували ринок. Це призвело до зростання вартості фрахту (перевезення морем), оскільки ризики для суден значно зросли.

Крім того, постійні повітряні тривоги та атаки на енергетику призвели до триденного відключення електрики в регіоні, що зупинило роботу багатьох терміналів.

Ще однією з причин зниження вартості соняшника на українському ринку є те, що більшість підприємств уже мають сировини на 2–3 місяці роботи, тому не поспішають купувати нові партії за високою ціною.

Додатковий тиск

Погода у грудні також внесла свої корективи. Через дощі та сніг аграрії не встигли вчасно завершити збирання, через що частина врожаю була втрачена. Наразі зібрано близько 9 млн тонн насіння з 93% площ.

Додатково на ціни соняшнику буде тиснути зниження світових цін на фуражні зернові та шроти. Ціни попиту на соняшниковий шрот в Україні протягом тижня не змінились і складали 210-215 $/т з доставкою до портів.

Нагадаємо, експорт рослинних олій склав 23% від загального обсягу експортних надходжень. Загальна виручка в цьому секторі сягнула $5,76 млрд, що підтверджує стійкість галузі, незважаючи на повномасштабну війну.