Ціни на соняшник продовжують падіння: які причини

соняшник
На українському ринку зберігається зниження цін на соняшник / Depositphotos

На вітчизняному ринку олійних культур спостерігається стійка тенденція до зниження вартості соняшнику. Протягом останнього тижня ціни попиту впали в середньому на 300–600 грн/т. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

Зазначається, що минулого тижня ринок соняшнику продовжував характеризуватися зниженням цін та помірною активністю торгівлі.

Причини цінового зниження:

  • негативна динаміка в секторі соняшникової олії;
  • скорочення пропозицій від аграріїв, яких не влаштовує поточний рівень цін;
  • наближення святкового періоду;
  • низький попит з боку деяких великих заводів через наявні запаси сировини.

Ціни попиту впали

Протягом останнього тижня ціни попиту впали в середньому на 300–600 грн/т. Наразі ринкові пропозиції на базисі СРТ переважно зосереджені в діапазоні 27 500–29 000 грн/т.

Мінімальна планка для насіння з базовою олійністю 48% стартує від 27 000 грн/т.

Водночас деякі переробні підприємства зберігають гнучкість і готові пропонувати індивідуальні доплати за умови постачання значних партій товару або виняткових показників якості сировини.

Нагадаємо, експорт рослинних олій склав 23% від загального обсягу експортних надходжень. Загальна виручка в цьому секторі сягнула $5,76 млрд, що підтверджує стійкість галузі, попри повномасштабну війну.

Автор:
Тетяна Бесараб