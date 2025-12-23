Запланована подія 2

Цены на подсолнечник в Украине рухнули после удара по заводу в порту "Южный"

Цены на подсолнечник в Украине резко упали на 1000–1300 грн/т до 27 000–27 500 грн/т (560–570 $/т без НДС, для масличности 50%) после обстрела маслоэкстракционного завода компании Allseeds в порту Южный.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа.

Падение цен на подсолнечник в Украине

В результате обстрела порта Южный был поврежден терминал компании Allseeds для перевалки растительных масел. На территории предприятия возникли масштабные пожары: один работник погиб, двое получили ранения, а тысячи тонн подсолнечного масла были уничтожены.

Из-за остановки экспорта растительного масла и шрота из черноморских портов и усиления рисков новых атак переработчики в Украине резко снизили закупочные цены на подсолнечник. Вчера цены упали на 1000–1300 грн/т и составили 27 000–27 500 грн/т или 560–570 $/т без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод.

У переработчиков есть значительные запасы подсолнечника, однако остановка морского экспорта заставляет переориентировать поставки через западную границу, как это было в 2022 году, что существенно увеличивает логистические расходы.

Напомним, 19 декабря поздно вечером РФ совершила баллистическую атаку по портовой инфраструктуре Одесского района. По предварительной информации, погибли 8 человек, около 15 человек получили ранения.

Автор:
Ольга Опенько