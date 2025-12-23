Ціни на соняшник в Україні обвалились після удару по заводу в порту "Південний"

Ціни на соняшник в Україні різко впали на 1000–1300 грн/т до 27 000–27 500 грн/т (560–570 $/т без ПДВ, для олійності 50%) після обстрілу олійноекстракційного заводу компанії Allseeds у порту Південний.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа.

Падіння цін на соняшник в Україні

Внаслідок обстрілу порту Південний був пошкоджений термінал компанії Allseeds для перевалки рослинних олій. На території підприємства виникли масштабні пожежі: один працівник загинув, двоє отримали поранення, а тисячі тон соняшникової олії були знищені.

Через зупинку експорту олії та шроту з чорноморських портів та посилення ризиків нових атак переробники в Україні різко знизили закупівельні ціни на соняшник. Вчора ціни впали на 1000–1300 грн/т і становили 27 000–27 500 грн/т, або 560–570 $/т без ПДВ (для олійності 50%) з доставкою на завод.

Переробники мають значні запаси соняшнику, однак зупинка морського експорту змушує переорієнтовувати поставки через західний кордон, як це було у 2022 році, що суттєво збільшує логістичні витрати.

Нагадаємо, 19 грудня пізно ввечері РФ здійснила балістичну атаку по портовій інфраструктурі Одеського району. За попередньою інформацією, загинуло 8 осіб, близько 15 людей отримали поранення.