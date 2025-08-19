Цены на пшеницу в Украине остаются высокими на фоне дефицита предложений: какова ситуация на мировых рынках

В Украине цены на продовольственную пшеницу остаются на высоком уровне, в то время как на мировых биржах они снижаются. закупочные цены на продовольственную пшеницу в украинских портах составляют 10 700–10 900 грн/т (224–230 $/т). В то же время экспортные цены на фуражную пшеницу держатся на уровне 9400–9700 грн/т (200–207 $/т).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Эта ситуация обусловлена нехваткой предложений от украинских фермеров, занятых уборкой урожая и посевом озимого рапса. Кроме того, на цены влияет неопределенность качества зерна в западных и северных областях.

В настоящее время Украина продолжает убирать урожай пшеницы, уже намолочено 18,99 млн т зерна при средней урожайности 4,32 т/га. Это подтверждает прогноз по общему урожаю на уровне 21,5-22 млн т.

По состоянию на 18 августа экспорт пшеницы из Украины в 2025-2026 маркетинговом году составил 1,67 млн т, что значительно меньше, чем 3,09 млн т за аналогичный период прошлого года.

На фоне низкой активности импортеров и новых прогнозов увеличение урожая пшеницы в России биржевые котировки на пшеницу за неделю упали на 1,4-2,5%, а за месяц - на 2-7,8%. В то же время в Украине цены на продовольственную пшеницу остаются на высоком уровне из-за нехватки предложений.

Мировые цены на пшеницу

Тем временем на мировых рынках котировки на пшеницу продолжают падать: за последнюю неделю снижение составило 1,4-2,5%, а за месяц – 2-7,8%. Это связано с низкой активностью импортеров и увеличением прогноза урожая в России до 85,5 млн т.

Экспорт пшеницы из США в течение 7-14 августа снизился по сравнению с предыдущей неделей на 4,7% до 395 тыс т.

В течение недели сентябрьские фьючерсы снизились:

на 2,5% до 184,7$/т – на SRW-пшеницу в Чикаго (-7,8% за месяц);

на 2,5% до 186 $/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити (-4%);

на 1,4% до 209 $/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполисе (-2%).

В то же время, выросли на 0,8% до 196,25 €/т или 228,7 $/т фьючерсы на пшеницу на парижской бирже Euronext (-3,2% за месяц).

Напомним, экспортные закупочные цены на фуражную пшеницу за прошлую неделю снизились еще на 200-300 грн/т до 203–206 $/т с доставкой в порты Черного моря.