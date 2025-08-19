Ціни на пшеницю в Україні залишаються високими на тлі дефіциту пропозицій: яка ситуація на світових ринках

В Україні ціни на продовольчу пшеницю залишаються на високому рівні, тоді як на світових біржах вони знижуються. закупівельні ціни на продовольчу пшеницю в українських портах становлять 10 700–10 900 грн/т (224–230 $/т). Водночас експортні ціни на фуражну пшеницю тримаються на рівні 9400–9700 грн/т (200–207 $/т).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Ця ситуація зумовлена нестачею пропозицій від українських фермерів, які зайняті збиранням врожаю та посівом озимого ріпаку. Крім того, на ціни впливає невизначеність з якістю зерна в західних та північних областях.

Наразі Україна продовжує збирати врожай пшениці, вже намолочено 18,99 млн т зерна при середній врожайності 4,32 т/га. Це підтверджує прогноз щодо загального врожаю на рівні 21,5-22 млн т.

Станом на 18 серпня експорт пшениці з України в 2025-2026 маркетинговому році склав 1,67 млн т, що значно менше, ніж 3,09 млн т за аналогічний період минулого року.

На тлі низької активності імпортерів та нових прогнозів збільшення врожаю пшениці в рф біржові котирування на пшеницю за тиждень впали на 1,4-2,5%, а за місяць — на 2-7,8%. Водночас в Україні ціни на продовольчу пшеницю залишаються на високому рівні через брак пропозицій.

Світові ціни на пшеницю

Тим часом, на світових ринках котирування на пшеницю продовжують падати: за останній тиждень зниження склало 1,4-2,5%, а за місяць – 2-7,8%. Це пов'язано з низькою активністю імпортерів та збільшенням прогнозу врожаю в Росії до 85,5 млн т.

Експорт пшениці зі США протягом 7-14 серпня зменшився порівняно з попереднім тижнем на 4,7% до 395 тис т.

Протягом тижня вересневі ф’ючерси знизилися:

на 2,5% до 184,7 $/т - на SRW-пшеницю в Чикаго (-7,8% за місяць);

на 2,5% до 186 $/т - на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті (-4%);

на 1,4% до 209 $/т - на HRS-пшеницю в Міннеаполісі (-2%).

Водночас виросли на 0,8% до 196,25 €/т або 228,7 $/т ф'ючерси на пшеницю на паризькій біржі Euronext (-3,2% за місяць).

Нагадаємо, експортні закупівельні ціни на фуражну пшеницю за минулий тиждень знизилися ще на 200-300 грн/т до 203–206 $/т з доставкою до портів Чорного моря.