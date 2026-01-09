Цены на смартфоны и компьютеры в 2026 году вырастут из-за дефицита памяти для ИИ — прогноз

Цены на смартфоны и персональные компьютеры могут вырасти уже в этом году из-за дефицита микросхем памяти, вызванного стремительным строительством центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financiai Times со ссылкой на заявление технологических компаний Arm, Qualcomm и Samsung.

Как строительство дата-центров ИИ повлияет на цены гаджетов

Ведущие технологические компании Arm, Qualcomm и Samsung предупредили о дефиците микросхем памяти, вызванном глобальной гонкой по созданию масштабной инфраструктуры для искусственного интеллекта. По их словам, стремительное строительство центров обработки данных уже сокращает поставку компонентов, необходимых для производства смартфонов, персональных компьютеров и другой потребительской электроники.

Выступая на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, генеральный директор Arm Рене Хаас назвал нынешние ограничения на микросхемы памяти самыми серьезными за последние двадцать лет. Согенеральный директор Samsung Т. М. Ро также охарактеризовал ситуацию как "беспрецедентную", подчеркнув, что ее влияние на потребителей неизбежно.

За последний год такие компании как Google, Amazon, Meta и OpenAI объявили об инвестициях на миллиарды долларов в строительство дата-центров, необходимых для работы передовых моделей и продуктов искусственного интеллекта. Такие объекты нуждаются в значительных объемах высокоскоростной памяти нового поколения (HBM).

В результате производители памяти – рынок, на котором доминируют Samsung, SK Hynix и американская Micron – переориентируют производственные мощности на выпуск HBM, сокращая объемы потребительской памяти для смартфонов и ноутбуков. Samsung сообщила, что ее операционная прибыль в четвертом квартале утроилась преимущественно благодаря продажам HBM, в то время как Micron объявила о сворачивании своего потребительского бренда Crucial, ссылаясь на растущий спрос со стороны дата-центров ИИ.

Финансовый директор Qualcomm Акаш Палкхивала отметил, что нынешний кризис на рынке памяти "достаточно драматичен" и связан с масштабными инвестициями лишь нескольких компаний в развертывание центров обработки данных.

Аналитики Morgan Stanley указывают, что начавшийся в конце прошлого года резкий рост цен на память заставит большинство производителей технологического оборудования существенно повысить цены в первой половине этого года. Это может негативно отразиться на продажах смартфонов на Android и ПК с Windows. Исключением остается Apple, пока не повысившая цены на свою новую линейку iPhone 17, несмотря на влияние тарифов и перебоев в цепях поставок.

Рынок смартфонов может сократиться в 2026 году

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) еще в декабре отметила, что на мировом рынке смартфонов Apple и Samsung имеют лучшие позиции для сдерживания ценового давления. Это объясняется долгосрочными контрактами на поставку компонентов, заключенными сроком до двух лет, что позволяет компаниям более стабильно планировать производство.

По оценкам IDC, если дефицит микросхем памяти затянется, мировой рынок смартфонов в 2026 году может сократиться на 5,2%. Наиболее уязвимыми в этой ситуации станут производители из Китая, работающие в более низком ценовом сегменте и имеющие меньший запас прочности.

Дополнительным фактором давления остается сложная экономическая ситуация в США. Американские потребители уже переживают непростой период из-за сочетания тарифов, инфляции и роста безработицы. По данным Ассоциации потребительских технологий, организующей выставку CES, уровень доверия потребителей в конце 2025 года упал до самой низкой отметки с июля 2022 года.

Напомним, Google представил новую серию смартфонов Pixel 10, где ключевую роль играет встроенный помощник Gemini. Это часть стратегии Google, поскольку конкуренция на рынке смартфонов все больше перемещается в плоскость искусственного интеллекта.