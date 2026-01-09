Ціни на смартфони і комп’ютери у 2026 році зростуть через дефіцит пам’яті для ШІ - прогноз

Ціни на смартфони та персональні комп’ютери можуть зрости вже цього року через дефіцит мікросхем пам’яті, викликаний стрімким будівництвом центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financiai Times з посиланням на заяву технологічних компаній Arm, Qualcomm та Samsung.

Як будівництво дата-центрів ШІ вплине на ціни гаджетів

Провідні технологічні компанії Arm, Qualcomm та Samsung попередили про дефіцит мікросхем пам’яті, спричинений глобальною гонкою зі створення масштабної інфраструктури для штучного інтелекту. За їхніми словами, стрімке будівництво центрів обробки даних уже скорочує постачання компонентів, необхідних для виробництва смартфонів, персональних комп’ютерів та іншої споживчої електроніки.

Виступаючи на виставці споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі, генеральний директор Arm Рене Хаас назвав нинішні обмеження на мікросхеми пам’яті найсерйознішими щонайменше за останні двадцять років. Співгенеральний директор Samsung Т. М. Ро також охарактеризував ситуацію як "безпрецедентну", наголосивши, що її вплив на споживачів є неминучим.

За останній рік такі компанії, як Google, Amazon, Meta та OpenAI, оголосили про інвестиції на мільярди доларів у будівництво дата-центрів, необхідних для роботи передових моделей і продуктів штучного інтелекту. Такі об’єкти потребують значних обсягів високошвидкісної пам’яті нового покоління (HBM).

У результаті виробники пам’яті — ринок, на якому домінують Samsung, SK Hynix та американська Micron — переорієнтовують виробничі потужності на випуск HBM, скорочуючи обсяги споживчої пам’яті для смартфонів і ноутбуків. Samsung повідомила, що її операційний прибуток у четвертому кварталі потроївся переважно завдяки продажам HBM, тоді як Micron оголосила про згортання свого споживчого бренду Crucial, посилаючись на зростаючий попит з боку дата-центрів ШІ.

Фінансовий директор Qualcomm Акаш Палкхівала зазначив, що нинішня криза на ринку пам’яті є "досить драматичною" та пов’язана з масштабними інвестиціями лише кількох компаній у розгортання центрів обробки даних.

Аналітики Morgan Stanley вказують, що різке зростання цін на пам’ять, яке розпочалося наприкінці минулого року, змусить більшість виробників технологічного обладнання суттєво підвищити ціни в першій половині цього року. Це може негативно позначитися на продажах смартфонів на Android та ПК з Windows. Винятком залишається Apple, яка поки що не підвищила ціни на свою нову лінійку iPhone 17, попри вплив тарифів і перебоїв у ланцюгах постачання.

Ринок смартфонів може скоротитися у 2026 році

Аналітична компанія International Data Corporation (IDC) ще у грудні зазначила, що на світовому ринку смартфонів Apple та Samsung мають кращі позиції для стримування цінового тиску. Це пояснюється довгостроковими контрактами на постачання компонентів, укладеними строком до двох років, що дає змогу компаніям стабільніше планувати виробництво.

Водночас, за оцінками IDC, якщо дефіцит мікросхем пам’яті затягнеться, світовий ринок смартфонів у 2026 році може скоротитися на 5,2%. Найбільш уразливими в цій ситуації стануть виробники з Китаю, які працюють у нижчому ціновому сегменті та мають менший запас міцності.

Додатковим фактором тиску залишається складна економічна ситуація у США. Американські споживачі вже переживають непростий період через поєднання тарифів, інфляції та зростання безробіття. За даними Асоціації споживчих технологій, яка організовує виставку CES, рівень довіри споживачів наприкінці 2025 року впав до найнижчої позначки з липня 2022 року.

Нагадаємо, Google представив нову серію смартфонів Pixel 10, де ключову роль відіграє вбудований помічник Gemini. Це є частиною стратегії Google, оскільки конкуренція на ринку смартфонів все більше переміщається в площину штучного інтелекту.