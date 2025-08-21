Google представив серію смартфонів Pixel 10 на базі ШІ: які ціни та що отримають споживачі

20 серпня Google представив нову серію смартфонів Pixel 10, де ключову роль відіграє вбудований помічник Gemini. Це є частиною стратегії Google, оскільки конкуренція на ринку смартфонів все більше переміщається в площину штучного інтелекту. Ціни починаються від $799 за базову модель і досягають $1799 за складаний варіант.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Нові моделі, серед яких Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та складаний Pixel 10 Pro Fold, оснащені розширеними функціями штучного інтелекту та оновленими камерами. Наприклад, AI може швидко знаходити адресу житла в повідомленнях.

Конкуренція з Apple та Samsung

Вихід Pixel 10 відбувся раніше, ніж очікуваний анонс нових моделей iPhone від Apple у вересні. Хоча частка ринку Pixel поки невелика, ці пристрої дозволяють Google демонструвати передові можливості Android. Google стверджує, що їхні моделі Gemini більш просунуті, ніж Apple Intelligence, і навіть випустив рекламу, яка висміює затримку оновлення Siri до 2026 року.

Google також посилює конкуренцію зі складаними смартфонами, де наразі лідером є Samsung з лінійкою Galaxy Z Fold 7. Новий Pixel 10 Pro Fold має найбільший внутрішній 8-дюймовий дисплей серед складаних пристроїв.

Нові AI-функції та сервіси

Серед інновацій в Pixel 10:

Magic Cue — функція, яка передбачає потреби користувача. Наприклад, при дзвінку в авіакомпанію вона одразу показує інформацію про рейс ;

— функція, яка передбачає потреби користувача. Наприклад, при дзвінку в авіакомпанію вона одразу показує інформацію про рейс Gemini Live — дозволяє телефону " бачити " та обговорювати те, що відбувається на екрані в режимі реального часу ;

— дозволяє телефону бачити та обговорювати те, що відбувається на екрані в режимі реального часу Camera Coach — помічник для камери, який може аналізувати сцену, давати рекомендації щодо ракурсу та освітлення, а також об'єднувати найкращі елементи з кількох фотографій в одну.

Покупці Pixel 10 Pro також отримають річну підписку на тарифний план Google AI Pro ($19/міс), що надає доступ до додаткових функцій Gemini та інших AI-продуктів.

Хоча поки немає доказів, що AI суттєво впливає на продажі смартфонів, аналітики вважають, що в майбутньому Google може створити AI-функцію, яка змінить розстановку сил на ринку та залучить користувачів Apple.

Які ціни на нові моделі?

Базова модель Pixel 10 коштує від 799 доларів і доступна у кількох кольорах. Більш продуктивний Pixel 10 Pro коштує від 999 доларів, а Pixel 10 Pro XL зі збільшеним екраном та базовим об'ємом пам'яті 256 ГБ – від 1199 доларів. Google також випускає оновлену версію свого доладного смартфона Pixel 10 Pro Fold за ціною від 1799 доларів.

Нагадаємо, Google офіційно запустив функцію Preferred Sources ("пріоритетні джерела"), яка дозволяє користувачам самостійно налаштовувати результати пошуку.