Google представил серию смартфонов Pixel 10 на базе ШИ: какие цены и что получат потребители
20 августа Google представила новую серию смартфонов Pixel 10, где ключевую роль играет встроенный помощник Gemini. Это часть стратегии Google, поскольку конкуренция на рынке смартфонов все больше перемещается в плоскость искусственного интеллекта. Цены начинаются от $799 за базовую модель и достигают $1799 за сложный вариант.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.
Новые модели, среди которых Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold, оснащены расширенными функциями искусственного интеллекта и обновленными камерами. К примеру, AI может быстро находить адрес жилья в сообщениях.
Конкуренция с Apple и Samsung
Выход Pixel 10 состоялся раньше ожидаемого анонса новых моделей iPhone от Apple в сентябре. Хотя доля рынка Pixel пока невелика, эти устройства позволяют Google демонстрировать передовые возможности Android. Google утверждает, что их модели Gemini более продвинуты, чем Apple Intelligence, и даже выпустил рекламу, высмеивающую задержку обновления Siri до 2026 года.
Google также усиливает конкуренцию со сложными смартфонами, где лидером является Samsung с линейкой Galaxy Z Fold 7. Новый Pixel 10 Pro Fold имеет самый большой внутренний 8-дюймовый дисплей среди складывающихся устройств.
Новые AI-функции и сервисы
Среди инноваций в Pixel 10:
- Magic Cue – функция, предусматривающая потребности пользователя. Например, при звонке в авиакомпанию она сразу показывает информацию о рейсе ;
- Gemini Live - позволяет телефону " видеть " и обсуждать происходящее на экране в режиме реального времени ;
- Camera Coach — помощник камеры, который может анализировать сцену, давать рекомендации по ракурсу и освещению, а также объединять лучшие элементы из нескольких фотографий в одну.
Покупатели Pixel 10 Pro также получат годовую подписку на тарифный план Google AI Pro ($19/мес), которая предоставляет доступ к дополнительным функциям Gemini и другим AI-продуктам.
Хотя пока нет доказательств, что AI оказывает существенное влияние на продажи смартфонов, аналитики считают, что в будущем Google может создать AI-функцию, которая изменит расстановку сил на рынке и привлечет пользователей Apple.
Какие цены на новые модели?
Базовая модель Pixel 10 стоит от 799 долларов и доступна в нескольких цветах. Более производительный Pixel 10 Pro стоит от 999 долларов, а Pixel 10 Pro XL с увеличенным экраном и базовым объемом памяти 256 ГБ – от 1199 долларов. Google также выпускает обновленную версию своего связного смартфона Pixel 10 Pro Fold по цене от 1799 долларов.
