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Цены на топливо 10 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Сегодня, 10 июня 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,89 грн (+1 коп.)
|А-95
|54,59 грн (0 коп.)
|А-92
|51,99 грн (0 коп.)
|ДТ
|52,49 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,21 грн (-5 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|35,99
|UPG
|56,90
|53,90
|50,90
|34,02
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|35,98
|УКРНАФТА
|56,99
|53,99
|51,99
|50,99
|32,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,16
|54,91
|52,83
|33,32
|БРСМ-Нафта
|50,92
|48,99
|32,66
Напомним, в 2024 году Украина впервые полностью использовала квоту на экспорт биоэтанола в Европейский Союз, отгрузив 99,3 тыс. тонн продукции. При этом частные производители обеспечили 62% от общего объема поставок, а три частных завода — 38% экспорта.