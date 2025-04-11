Цены на топливо 11 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 11 апреля 2025 (пятница ), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 59,43 грн (-5 коп.) А-95 55,65 грн (-5 коп.) А-92 53,60 грн (+1 коп.) ДТ 54,29 грн (-5 коп.) Газ 36,05 грн (-2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,90 53,90 52,90 35,32 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 56,99 54,99 53,99 53,99 34,99 SOCAR 60,82 57,66 56,82 36,82 AMIC 58,66 56,15 54,52 35,49 БРСМ-Нафта 52,12 49,46 34,36

Напомним, цены на нефть снизились до самого низкого уровня с февраля 2021 года, поскольку инвесторы все больше обеспокоены снижением спроса из-за эскалации торговых напряжений между США и Китаем, а также ростом рисков избыточного предложения.