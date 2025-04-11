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Ціни на пальне 11 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 11 квітня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|59,43 грн (-5 коп.)
|А-95
|55,65 грн (-5 коп.)
|А-92
|53,60 грн (+1 коп.)
|ДП
|54,29 грн (-5 коп.)
|Газ
|36,05 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|56,99
|54,99
|53,99
|53,99
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,52
|35,49
|БРСМ-Нафта
|52,12
|49,46
|34,36
Нагадаємо, ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня з лютого 2021 року, оскільки інвестори дедалі більше занепокоєні зниженням попиту через ескалацію торгової напруги між США та Китаєм, а також зростанням ризиків надлишкової пропозиції.