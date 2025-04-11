Ціни на пальне 11 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 11 квітня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 59,43 грн (-5 коп.) А-95 55,65 грн (-5 коп.) А-92 53,60 грн (+1 коп.) ДП 54,29 грн (-5 коп.) Газ 36,05 грн (-2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,90 53,90 52,90 35,32 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 56,99 54,99 53,99 53,99 34,99 SOCAR 60,82 57,66 56,82 36,82 AMIC 58,66 56,15 54,52 35,49 БРСМ-Нафта 52,12 49,46 34,36

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня з лютого 2021 року, оскільки інвестори дедалі більше занепокоєні зниженням попиту через ескалацію торгової напруги між США та Китаєм, а також зростанням ризиків надлишкової пропозиції.