Schneider Electric забезпечила мережу АЗК ОККО обладнанням для безперебійного електропостачання за будь-яких умов

Компанія Schneider Electric , лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації і мережа АЗК «ОККО» реалізували масштабний проєкт із безперебійного електрозабезпечення та надійності інфраструктури – на 290 з 410 АЗК мережі в 2022-2024 рр. встановлено джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з сучасними потужними акумуляторам, а в 2025 році планується дообладнати такими ж ДБЖ, ще 50 АЗК мережі.

Обладнання, яке обрала ОККО, розраховане на захист електроживлення в найбільш нестабільних умовах. Літій-іонні ДБЖ «Schneider Electric» мають довгий термін експлуатації без заміни акумуляторів (до 12-15 років), тривалий час автономії при своїх компактних габаритах, простоті в обслуговуванні.

«Ще до масштабних блекаутів ОККО розпочала реалізацію плану модернізації корпоративної мережі передачі даних. Ми розуміли, що потребуємо ефективного обладнання, яке забезпечить безперебійність роботи всіх «життєвих» систем АЗК – кас, паливороздавальних колонок, обладнання, що забезпечує Wi-Fi та інші клієнтські сервіси. І почали шукати відповідне потужне обладнання, аналізуючи світовий досвід. Рішення від Schneider Electric забезпечило потрібний нам результат. По факту, незалежно від відключень електроенергії на АЗК ОККО клієнт не зіткнеться з затримкою у розрахунку або відсутністю Wi-Fi», – зазначив Сергій Лесько, CIO ОККО.

«Schneider Electric має глибокий досвід у технологіях і практиках, які можуть підвищити енергоефективність і сталість, розуміє та ретельно вивчає специфічні потреби кожного українського замовника, – зазначив Володимир Дохленко, керівник підрозділу Secure Power Schneider Electric в Україні, Чехії та Словаччині, – В рамках даного проєкту наш клієнт отримав безперебійне електроживлення АЗК аж до 5 годин, а також збереження критично-важливих даних й цілодобовий контроль стану мережі ДБЖ.»

Систему моніторингу мережі ДБЖ забезпечує постачальник обладнання. Завдяки предиктивній аналітиці стану роботи ДБЖ та повідомлень про потребу його заміни невдовзі, сервісні роботи проводяться своєчасно, мінімізуючи ризик простою.

Про ОККО

Мережа АЗК ОККО є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні (станом на початок 2025 року – 410 АЗК). У структурі компанії також мережа закладів харчування в дорозі, стаціонарні та мобільні лабораторії контролю якості нафтопродуктів тощо.

Компанія є одним з найбільших платників податків на паливному ринку. За підсумками діяльності у 2024 році компанії, що входять до складу групи ОККО, сумарно заплатили 21,1 мільярд гривень податків до бюджету та державних фондів. Це на 5,6 мільярда гривень, або на 36%, більше, ніж у 2023 році.

https://www.okko.ua/

Про Schneider Electric

Мета Schneider – створювати вплив, надаючи всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, забезпечуючи прогрес і сталість для всіх. Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути надійним партнером у сфері сталого розвитку та ефективності.Ми є глобальним лідером галузевих технологій, запроваджуючи світовий досвід у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації для розумних галузей промисловості, надійної інфраструктури, перспективних центрів обробки даних, інтелектуальних будівель та інтуїтивно зрозумілих будинків. Спираючись на наш глибокий досвід у галузі, ми надаємо інтегровані наскрізні промислові рішення IoT із підтримкою штучного інтелекту з підключеними продуктами, автоматизацією, програмним забезпеченням і послугами, створюючи цифрові двійники, щоб забезпечити прибуткове зростання для наших клієнтів.

Головним ресурсом нашої компанії є 150 000 співробітників та понад мільйон партнерів, які працюють у понад 100 країнах світу, щоб забезпечити близькість до наших клієнтів та заінтересованих сторін. Ми підтримуємо різноманітність та інклюзію в усьому, що робимо, керуючись нашою значущою метою сталого майбутнього для всіх.

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