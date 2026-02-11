Цены на топливо 11 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 11 февраля 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 65,37 грн (-1 коп.) А-95 60,91 грн (+1 коп.) А-92 59,54 грн (-3 коп.) ДТ 60,57 грн (+1 коп.) Газ 38,46 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 66,99 63,99 63,99 39,99 UPG 63,90 60,90 60,90 38,22 WOG 66,99 63,99 63,99 39,98 УКРНАФТА 64,99 61,99 59,99 61,99 38,94 SOCAR 67,13 63,99 63,70 39,41 AMIC 63,59 61,04 60,99 37,94 БРСМ-Нафта 58,65 56,67 36,64

Напомним, мировые цены на нефть в среду продолжают расти из-за нестабильности дипломатических переговоров между США и Ираном.