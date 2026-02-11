Цены на нефть продолжают расти на фоне напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть в среду продолжают расти из-за нестабильности дипломатических переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 55 центов, или 0,80%, до 69,35 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 57 центов, или 0,89%, до 64,53 доллара.

Геополитическая нестабильность

Рынок остается под давлением из-за противоречивых сигналов по ядерному соглашению. Несмотря на то, что МИД Ирана подтвердил наличие консенсуса по продолжению дипломатического курса, администрация Дональда Трампа усиливает военное присутствие в регионе.

Сообщения о возможном отправлении второго американского авианосца на Ближний Восток в случае провала переговоров в Омане нивелировали предыдущий оптимизм инвесторов по быстрому примирению.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил во вторник, что ядерные переговоры с США позволили Тегерану оценить серьезность настроений Вашингтона, и продемонстрировали "достаточный консенсус" для продолжения дипломатического курса.

Спрос в Индии

Кроме политических факторов, на цены положительно влияет улучшение фундаментальных показателей рынка.

Спрос на топливо со стороны Индии демонстрирует стабильный рост, помогающий поглощать излишки баррелей, накопленные в последнем квартале 2025 года.

Аналитики LSEG подчеркивают, что постоянное санкционное давление и тарифные угрозы иранской торговле лишь усиливают дефицитные ожидания среди участников торгов.

Запасы нефти в США

Трейдеры также ожидают еженедельные данные по запасам нефти в США от Управления энергетической информации в среду.

Аналитики Reuters прогнозируют умеренный рост запасов сырой нефти примерно на 800 тысяч баррелей. При этом ожидается сокращение запасов бензина на 400 000 баррелей и дистиллятов на 1,3 миллиона баррелей, что обычно свидетельствует о стабильном уровне потребления нефтепродуктов.

Согласно источникам на рынке, запасы сырой нефти в США за неделю до 6 февраля неожиданно подскочили на 13,4 миллиона баррелей.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в апреле и могут воздерживаться от таких соглашений и далее, чтобы поспособствовать заключению торгового соглашения с США, давящим на Нью-Дели об отказе от нефти из РФ.