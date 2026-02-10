Цены на нефть растут из-за сложных переговоров между США и Ираном

Цены на нефть растут второй день подряд из-за напряженности в Ормузском проливе и сложных переговоров между США и Ираном.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует Bloomberg.

Риски в Ормужском проливе

Цена на Brent закрепилась чуть ниже отметки в $69 за баррель, прибавив более 2% за последние две сессии. Американская нефть WTI торгуется около $64.

Резкий рост обусловлен предупреждением США: судам под американским флагом рекомендовано избегать территориальных вод Ирана во время прохождения через Ормузский пролив.

Этот морской путь представляет собой "энергетическое сердце" планеты, через который проходят основные поставки нефти с Ближнего Востока в Азию.

Любая угроза судоходству в этом узком месте автоматически закладывает "премию за риск" в стоимость барреля.

Дипломатия под прицелом авианосцев

Ситуация выглядит парадоксально: Вашингтон наращивает военное присутствие в регионе, одновременно ведя ядерные переговоры с Тегераном. Первый раунд состоявшихся в Омане обсуждений обе стороны оценили сдержанно-положительно.

Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что хотя США и Иран положительно оценили начало ядерных переговоров в Омане, угроза ударов по иранским целям остается на повестке дня.

Военное присутствие США в регионе заставляет операторов супертанкеров ускорять движение своих судов по опасным зонам, опасаясь провокаций или закрытия пролива Тегераном.

Прогнозы и ожидания

С начала года нефть подорожала уже более чем на 10%. Геополитика сейчас преобладает над опасениями относительно глобального профицита сырья.

Ключевым моментом недели станет публикация отчета официального прогнозиста США (EIA), который покажет реальное состояние запасов и потребления.

Трейдеры внимательно следят за тем, перерастет ли дипломатическое противостояние в реальные перебои с поставками, или стороны найдут путь к разрядке в Омане.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в апреле и могут воздерживаться от таких соглашений и далее, чтобы поспособствовать заключению торгового соглашения с США, давящим на Нью-Дели об отказе от нефти из РФ.