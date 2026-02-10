Ціни на нафту зростають через складні переговори між США та Іраном

Ціни на нафту зростають другий день поспіль через напруженість в Ормузькій протоці та складні переговори між США та Іраном.

Як пише Delo.ua, по це інформує Bloomberg.

Ризики в Ормузькій протоці

Ціна на Brent закріпилася трохи нижче позначки $69 за барель, додавши понад 2% за останні дві сесії. Американська нафта WTI торгується поблизу $64.

Різке зростання зумовлене попередженням США: суднам під американським прапором рекомендовано уникати територіальних вод Ірану під час проходження через Ормузьку протоку.

Цей морський шлях є "енергетичним серцем" планети, через який проходять основні поставки нафти з Близького Сходу до Азії.

Будь-яка загроза судноплавству в цьому вузькому місці автоматично закладає "премію за ризик" у вартість бареля.

Дипломатія під прицілом авіаносців

Ситуація виглядає парадоксальною: Вашингтон нарощує військову присутність у регіоні, одночасно ведучи ядерні переговори з Тегераном. Перший раунд обговорень, що відбувся в Омані, обидві сторони оцінили стримано-позитивно.

Аналітики RBC Capital Markets зазначають, що хоча США та Іран позитивно оцінили початок ядерних переговорів у Омані, загроза ударів по іранських цілях залишається на порядку денному.

Військова присутність США в регіоні змушує операторів супертанкерів прискорювати рух своїх суден небезпечними зонами, побоюючись провокацій або закриття протоки Тегераном.

Прогнози та очікування

З початку року нафта подорожчала вже більш ніж на 10%. Геополітика наразі переважає над побоюваннями щодо глобального профіциту сировини.

Ключовим моментом тижня стане публікація звіту офіційного прогнозиста США (EIA), який покаже реальний стан запасів та споживання.

Трейдери уважно стежать за тим, чи переросте дипломатичне протистояння у реальні перебої з поставками, або ж сторони знайдуть шлях до розрядки в Омані.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні та можуть утримуватися від таких угод і надалі, щоб посприяти укладенню торговельної угоди зі США, які тиснуть на Нью-Делі щодо відмови від нафти з РФ.