Ціни на нафту продовжують зростати на тлі напруженості між США та Іраном

Світові ціни на нафту у середу продовжують зростати через нестабільність дипломатичних переговорів між США та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 55 центів, або 0,80%, до 69,35 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 57 центів, або 0,89%, до 64,53 долара.

Геополітична нестабільність

Ринок залишається під тиском через суперечливі сигнали щодо ядерної угоди. Попри те, що МЗС Ірану підтвердило наявність консенсусу для продовження дипломатичного курсу, адміністрація Дональда Трампа посилює військову присутність у регіоні.

Повідомлення про можливе відправлення другого американського авіаносця на Близький Схід у разі провалу переговорів в Омані нівелювали попередній оптимізм інвесторів щодо швидкого примирення.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив у вівторок, що ядерні переговори зі США дозволили Тегерану оцінити серйозність настроїв Вашингтона, та продемонстрували "достатній консенсус" для продовження дипломатичного курсу.

Попит в Індії

Крім політичних факторів на ціни позитивно впливає покращення фундаментальних показників ринку.

Попит на паливо з боку Індії демонструє стабільне зростання, що допомагає поглинати надлишки барелів, накопичені в останньому кварталі 2025 року.

Аналітики LSEG підкреслюють, що постійний санкційний тиск та тарифні загрози щодо іранської торгівлі лише посилюють дефіцитні очікування серед учасників торгів.

Запаси нафти в США

Трейдери також очікують на щотижневі дані щодо запасів нафти в США від Управління енергетичної інформації у середу.

Аналітики Reuters прогнозують помірне зростання запасів сирої нафти приблизно на 800 000 барелів. При цьому очікується скорочення запасів бензину на 400 000 барелів та дистилятів на 1,3 мільйона барелів, що зазвичай свідчить про стабільний рівень споживання нафтопродуктів.

Згідно з джерелами на ринку, запаси сирої нафти в США за тиждень до 6 лютого неочікувано підскочили на 13,4 мільйона барелів.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні та можуть утримуватися від таких угод і надалі, щоб посприяти укладенню торговельної угоди зі США, які тиснуть на Нью-Делі щодо відмови від нафти з РФ.