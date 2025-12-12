- Категория
Цены на топливо 12 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 декабря 2025 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,15 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,34 грн (0 коп.)
|А-92
|56,60 грн (+3 коп.)
|ДТ
|58,41 грн (-1 коп.)
|Газ
|36,36 грн (+36 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|37,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|36,61
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|37,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|36,89
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|36,55
|AMIC
|61,64
|58,96
|58,99
|37,41
|БРСМ-Нафта
|54,06
|53,94
|34,39
Напомним, добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила в среднем 9,43 миллиона баррелей в день, что значительно ниже квоты ОПЕК+.