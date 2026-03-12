- Категория
Цены на топливо 12 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 марта 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|72,71 грн (+5 коп.)
|А-95
|69,14 грн (+5 коп.)
|А-92
|66,19 грн (+4 коп.)
|ДТ
|74,37 грн (+85 коп.)
|Газ
|41,97 грн (+61 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|76,99
|43,99
|UPG
|71,90
|68,90
|74,90
|42,90
|WOG
|73,99
|70,99
|76,99
|43,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|71,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|76,85
|42,41
|AMIC
|70,63
|67,91
|74,94
|40,90
|БРСМ-Нафта
|66,74
|71,99
|40,04
Напомним, что в четверг, 12 марта, цены на нефть выросли, поскольку Иран усилил атаки на нефтяные и транспортные объекты по всему Ближнему Востоку. Это вызвало опасения относительно длительного конфликта и перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив.