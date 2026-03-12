Цены на топливо 12 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 12 марта 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 72,71 грн (+5 коп.) А-95 69,14 грн (+5 коп.) А-92 66,19 грн (+4 коп.) ДТ 74,37 грн (+85 коп.) Газ 41,97 грн (+61 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 73,99 70,99 76,99 43,99 UPG 71,90 68,90 74,90 42,90 WOG 73,99 70,99 76,99 43,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 71,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 76,85 42,41 AMIC 70,63 67,91 74,94 40,90 БРСМ-Нафта 66,74 71,99 40,04

Напомним, что в четверг, 12 марта, цены на нефть выросли, поскольку Иран усилил атаки на нефтяные и транспортные объекты по всему Ближнему Востоку. Это вызвало опасения относительно длительного конфликта и перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив.