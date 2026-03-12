Ціни на пальне 12 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 12 березня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 72,71 грн (+5 коп.) А-95 69,14 грн (+5 коп.) А-92 66,19 грн (+4 коп.) ДП 74,37 грн (+85 коп.) Газ 41,97 грн (+61 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 73,99 70,99 76,99 43,99 UPG 71,90 68,90 74,90 42,90 WOG 73,99 70,99 76,99 43,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 71,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 76,85 42,41 AMIC 70,63 67,91 74,94 40,90 БРСМ-Нафта 66,74 71,99 40,04

Нагадаємо, що у четвер, 12 березня, ціни на нафту зросли, оскільки Іран посилив атаки на нафтові та транспортні об'єкти по всьому Близькому Сходу. Це викликало побоювання щодо тривалого конфлікту та перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку.