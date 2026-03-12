- Категорія
Ціни на пальне 12 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 12 березня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|72,71 грн (+5 коп.)
|А-95
|69,14 грн (+5 коп.)
|А-92
|66,19 грн (+4 коп.)
|ДП
|74,37 грн (+85 коп.)
|Газ
|41,97 грн (+61 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|76,99
|43,99
|UPG
|71,90
|68,90
|74,90
|42,90
|WOG
|73,99
|70,99
|76,99
|43,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|71,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|76,85
|42,41
|AMIC
|70,63
|67,91
|74,94
|40,90
|БРСМ-Нафта
|66,74
|71,99
|40,04
Нагадаємо, що у четвер, 12 березня, ціни на нафту зросли, оскільки Іран посилив атаки на нафтові та транспортні об'єкти по всьому Близькому Сходу. Це викликало побоювання щодо тривалого конфлікту та перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку.