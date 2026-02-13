Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на топливо 13 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

азс
Актуальные цены на топливо 13 февраля 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 13 февраля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 65,41 грн (+3 коп.)
А-95 60,97 грн (+3 коп.)
А-92 59,67 грн (+5 коп.)
ДТ 60,63 грн (+4 коп.)
Газ 38,50 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 66,99 63,99 63,99 39,99
UPG 63,90 60,90 60,90 38,22
WOG 66,99 63,99 63,99 39,98
УКРНАФТА 64,99 61,99 59,99 61,99 38,94
SOCAR 67,13 63,99 63,70 39,41
AMIC 63,59 61,04 60,99 37,94
БРСМ-Нафта 58,65 56,71 36,79

Напомним, российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.

Автор:
Татьяна Бессараб