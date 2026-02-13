Нефтяной рынок остыл: цены падают на фоне деэскалации между США и Ираном

Цены на нефть упали в пятницу. Основной причиной снижения цен стало ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в частности, конфликт США и Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 6 центов до отметки 67,46 доллара за баррель, что явилось продолжением вчерашнего стремительного падения на 2,7%. Американская легкая нефть WTI также потеряла в цене, снизившись на 12 центов до 62,72 доллара за баррель.

За неделю Brent теряет около 0,8%, а WTI — 1,1%, что свидетельствует об изменении настроений среди инвесторов после недавнего пика.

В начале этой недели цены на нефть выросли из-за опасений, что США могут атаковать ключевого ближневосточного производителя Иран из-за его ядерной программы.

Однако комментарии президента США Дональда Трампа в четверг, что США могут заключить соглашение с Ираном в течение следующего месяца, привели к снижению цен на предыдущей сессии.

"Цены на нефть снижаются на фоне признаков того, что США ищут больше времени для достижения ядерного соглашения с Ираном, что снижает краткосрочную геополитическую премию за риск", – говорится в записке аналитика IG Тони Сикамора.

Прогнозы потребления

Дополнительное давление на котировки оказывает свежий отчет Международного энергетического агентства.

Эксперты МЭА прогнозируют, что рост мирового спроса на нефть в текущем году окажется слабее, чем ожидалось ранее.

В то же время, общее предложение сырья на рынке может превысить потребности потребителей.

Несмотря на пессимистические новости, некоторые специалисты рынка отмечают, что цены не обвалились критически глубоко, что может свидетельствовать о формировании дна и замедлении нисходящего тренда в ближайшей перспективе.

Венесуэльский фактор и запасы в США

Ситуация усугубляется новостями с американского континента, где зафиксирован значительный рост внутренних запасов сырой нефти. Кроме того, ожидается возврат значительных объемов нефти из Венесуэлы.

Администрация США планирует выпустить новые квоты по ослаблению санкций против венесуэльского энергетического сектора.

По оценкам экспертов, добыча в этой стране может вырасти с текущих 880 тысяч до 1,2 миллиона баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

Продажи нефти из подконтрольных ресурсов Венесуэлы уже принесли более миллиарда долларов и, по прогнозам профильного министерства, принесут еще около 5 миллиардов долларов в ближайший период.

Напомним, российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.