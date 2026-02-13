Нафтовий ринок охолонув: ціни падають на тлі деескалації між США та Іраном

Ціни на нафту впали у п'ятницю. Основною причиною зниження цін стало послаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході, зокрема конфлікт США та Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 6 центів до позначки 67,46 долара за барель, що стало продовженням вчорашнього стрімкого падіння на 2,7%. Американська легка нафта WTI також втратила в ціні, знизившись на 12 центів до 62,72 долара за барель.

Загалом за тиждень Brent втрачає близько 0,8%, а WTI — 1,1%, що свідчить про зміну настроїв серед інвесторів після нещодавнього піку.

На початку цього тижня ціни на нафту зросли через побоювання, що США можуть атакувати ключового близькосхідного виробника Іран через його ядерну програму.

Проте коментарі президента США Дональда Трампа у четвер, що США можуть укласти угоду з Іраном протягом наступного місяця, призвели до зниження цін на попередній сесії.

"Ціни на нафту знижуються на тлі ознак того, що США шукають більше часу для досягнення ядерної угоди з Іраном, що знижує короткострокову геополітичну премію за ризик", – йдеться у записці аналітика IG Тоні Сікамора.

Прогнози споживання

Додатковий тиск на котирування чинить свіжий звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Експерти МЕА прогнозують, що зростання світового попиту на нафту в поточному році виявиться слабшим, ніж очікувалося раніше.

Водночас загальна пропозиція сировини на ринку може перевищити потреби споживачів.

Попри песимістичні новини, деякі фахівці ринку зауважують, що ціни не обвалилися критично глибоко, що може свідчити про формування певного дна та сповільнення низхідного тренду в найближчій перспективі.

Венесуельський фактор та запаси в США

Ситуація посилюється новинами з американського континенту, де зафіксовано значне зростання внутрішніх запасів сирої нафти. Окрім того, очікується повернення значних обсягів нафти з Венесуели.

Адміністрація США планує випустити нові квоти для послаблення санкцій проти венесуельського енергетичного сектору.

За оцінками експертів, видобуток у цій країні може зрости з поточних 880 тисяч до 1,2 мільйона барелів на добу найближчими місяцями.

Продажі нафти з підконтрольних ресурсів Венесуели вже принесли понад мільярд доларів і, за прогнозами профільного міністерства, принесуть ще близько 5 мільярдів доларів у найближчий період.

Нагадаємо, російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.