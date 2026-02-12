Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на нафту зростають на тлі побоювань щодо напруженості між США та Іраном

нафта
Світові ціни на нафту демонструють зростання / Depositphotos

Світові ціни на нафту демонструють зростання вранці в четвер через побоювання інвесторів щодо ескалації напруженості на Близькому Сході та можливих перебоїв у постачанні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent продемонстрували зростання на 0,39% та досягли позначки 69,67 долара за барель. Водночас американська нафта WTI піднялася в ціні на 0,45%, зафіксувавшись на рівні 64,92 долара.

Інвестори зосередили увагу на результатах переговорів між Дональдом Трампом та Біньяміном Нетаньягу. Хоча сторони не досягли фінальної угоди щодо іранського питання, Білий дім підтвердив намір продовжувати діалог.

Ситуацію підігріває заява американського президента про можливість відправки другого авіаносця до берегів Близького Сходу у разі провалу дипломатичних зусиль.

Вплив американських запасів

Подальше зростання цін стримується офіційними даними Управління енергетичної інформації США. Статистика свідчить про неочікуване та різке збільшення запасів сирої нафти на 8,5 мільйона барелів за минулий тиждень.

Цей показник у десятки разів перевищив прогнози аналітиків, які очікували приріст лише на рівні 793 тисяч барелів.

Проте ринок ігнорує надлишок ресурсу всередині США, оскільки глобальна стурбованість безпекою судноплавства та санкціями проти російської нафти має більшу вагу для трейдерів.

Прогнози аналітиків 

Експерти ринку зазначають, що для стабільного закріплення ціни WTI вище 65–66 доларів необхідна подальша ескалація конфлікту.

У разі досягнення дипломатичного прориву та деескалації ситуації навколо Ірану очікується швидка фіксація прибутку інвесторами, що може повернути котирування до діапазону 60–61 долара.

Наразі ж загальний тренд залишається позитивним для продавців нафти, що підкріплюється очікуваннями щодо скорочення світового експорту.

Нагадаємо, російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ. 

Автор:
Тетяна Бесараб