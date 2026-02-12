Ціни на нафту зростають на тлі побоювань щодо напруженості між США та Іраном

Світові ціни на нафту демонструють зростання вранці в четвер через побоювання інвесторів щодо ескалації напруженості на Близькому Сході та можливих перебоїв у постачанні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent продемонстрували зростання на 0,39% та досягли позначки 69,67 долара за барель. Водночас американська нафта WTI піднялася в ціні на 0,45%, зафіксувавшись на рівні 64,92 долара.

Інвестори зосередили увагу на результатах переговорів між Дональдом Трампом та Біньяміном Нетаньягу. Хоча сторони не досягли фінальної угоди щодо іранського питання, Білий дім підтвердив намір продовжувати діалог.

Ситуацію підігріває заява американського президента про можливість відправки другого авіаносця до берегів Близького Сходу у разі провалу дипломатичних зусиль.

Вплив американських запасів

Подальше зростання цін стримується офіційними даними Управління енергетичної інформації США. Статистика свідчить про неочікуване та різке збільшення запасів сирої нафти на 8,5 мільйона барелів за минулий тиждень.

Цей показник у десятки разів перевищив прогнози аналітиків, які очікували приріст лише на рівні 793 тисяч барелів.

Проте ринок ігнорує надлишок ресурсу всередині США, оскільки глобальна стурбованість безпекою судноплавства та санкціями проти російської нафти має більшу вагу для трейдерів.

Прогнози аналітиків

Експерти ринку зазначають, що для стабільного закріплення ціни WTI вище 65–66 доларів необхідна подальша ескалація конфлікту.

У разі досягнення дипломатичного прориву та деескалації ситуації навколо Ірану очікується швидка фіксація прибутку інвесторами, що може повернути котирування до діапазону 60–61 долара.

Наразі ж загальний тренд залишається позитивним для продавців нафти, що підкріплюється очікуваннями щодо скорочення світового експорту.

Нагадаємо, російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.