Цены на нефть растут на фоне опасений напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть демонстрируют рост утром в четверг из-за опасений инвесторов по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке и возможных перебоев в поставках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали рост на 0,39% и достигли отметки 69,67 доллара за баррель. В то же время, американская нефть WTI поднялась в цене на 0,45%, зафиксировавшись на уровне 64,92 доллара.

Инвесторы сосредоточили внимание на результатах переговоров между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. Хотя стороны не достигли финального соглашения по иранскому вопросу, Белый дом подтвердил намерение продолжить диалог.

Ситуацию подогревает заявление американского президента о возможности отправки второго авианосца к берегам Ближнего Востока в случае провала дипломатических усилий.

Влияние американских запасов

Дальнейший рост цен сдерживается официальными данными Управления энергетической информации США. Статистика свидетельствует о неожиданном и резком увеличении запасов сырой нефти на 8,5 миллиона баррелей за прошедшую неделю.

Этот показатель в десятки раз превысил прогнозы аналитиков, ожидавших прирост на уровне 793 тысяч баррелей.

Однако рынок игнорирует избыток ресурса внутри США, поскольку глобальная озабоченность безопасностью судоходства и санкциями против российской нефти имеет больший вес для трейдеров.

Прогнозы аналитиков

Эксперты рынка отмечают, что для стабильного закрепления цены WTI выше 65–66 долларов необходима дальнейшая эскалация конфликта.

В случае достижения дипломатического прорыва и деэскалации ситуации вокруг Ирана ожидается скорая фиксация прибыли инвесторами, что может вернуть котировки в диапазон 60–61 доллар.

Общий тренд остается положительным для продавцов нефти, что подкрепляется ожиданиями относительно сокращения мирового экспорта.

