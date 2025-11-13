- Категория
Цены на топливо 13 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 ноября 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,58 грн (-73 коп.)
|А-95
|58,50 грн (+1 коп.)
|А-92
|56,73 грн (+3 коп.)
|ДТ
|57,56 грн (+2 коп.)
|Газ
|34,36 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|60,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|57,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|60,99
|35,98
|УКРНАФТА
|58,99
|58,99
|56,99
|57,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|59,70
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|58,04
|33,20
|БРСМ-Нафта
|54,08
|53,38
|32,71
Напомним, несмотря на удешевление нефти на мировом рынке, рынок горючего в Украине замер, поскольку трейдеры бензина и дизеля вынуждены переориентировать поставки из порта Констанца, который может оказаться под санкциями, на терминалы Греции и Италии. Впрочем, опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что это пока не затронет цены на АЗС, поскольку запасы горючего у крупных сетей позволят нивелировать эффект от возможных дефицитов.