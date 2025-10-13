- Категория
Цены на топливо 13 октября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 октября 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,48 грн (+18 коп.)
|А-95
|58,78 грн (+8 коп.)
|А-92
|57,18 грн (+35 коп.)
|ДТ
|55,93 грн (+8 коп.)
|Газ
|34,46 грн (+2 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,49
|57,49
|56,49
|33,49
|SOCAR
|63,49
|60,82
|57,66
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,91
|56,99
|56,10
|33,21
|БРСМ-Нафта
|53,96
|50,66
|32,58
Напомним, цены на нефть 10 октября продолжали снижаться после 1,6% падения накануне на фоне соглашения по прекращению войны в Газе.