Цены на топливо 16 октября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 октября 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,45 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,75 грн (+1 коп.)
|А-92
|57,25 грн (+3 коп.)
|ДТ
|55,91 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,46 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,49
|57,49
|56,49
|34,49
|SOCAR
|63,49
|60,82
|57,66
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,91
|56,99
|56,10
|33,21
|БРСМ-Нафта
|54,02
|50,76
|32,62
Напомним, в среду, 15 октября, цены на нефть немного снизились. Настроения инвесторов ухудшили два ключевых фактора: прогноз Международного энергетического агентства об избытке предложения в 2026 году и торговая напряженность между США и Китаем, что чревато сокращением спроса.