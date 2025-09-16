Цены на топливо 16 сентября 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 16 сентября 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,30 грн (+2 коп.) А-95 58,77 грн (0 коп.) А-92 56,99 грн (0 коп.) ДТ 55,91 грн (+1 коп.) Газ 34,36 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,65 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,23 БРСМ-Нафта 53,96 50,62 32,64

Напомним, цены на нефть выросли, поскольку рынок оценивает риски поставок из России и ожидает решения ФРС США по ставке. На прошлой неделе рынки также оценивали вероятное сокращение запасов сырой нефти в США. По прогнозам, запасы за неделю, завершившуюся 12 сентября, могли упасть на 6,4 миллиона баррелей после роста на 3,9 миллиона баррелей неделей ранее.