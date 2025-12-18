Цены на топливо 18 декабря 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 18 декабря 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,19 грн (+1 коп.) А-95 58,36 грн (+1 коп.) А-92 56,60 грн (+3 коп.) ДТ 58,41 грн (+1 коп.) Газ 37,47 грн (+3 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 38,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,59 WOG 64,99 61,99 61,99 38,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,42 SOCAR 64,13 60,99 60,70 38,41 AMIC 61,64 58,99 58,99 37,64 БРСМ-Нафта 54,17 53,99 35,39

Напомним, Рада не поддержала законопроект № 13219 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ также предусматривал изменение подходов к обязательному содержанию биотоплива в бензинах и продление переходного периода без применения штрафов.