- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 2 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 2 июля 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,74 грн (+1 коп.)
|А-95
|74,61 грн (+1 коп.)
|А-92
|69,58 грн (+78 коп.)
|ДТ
|76,06 грн (-3 коп.)
|Газ
|40,59 грн (-3 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|UPG
|75,90
|73,90
|74,10
|39,40
|WOG
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|69,90
|74,90
|39,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|79,76
|41,47
|AMIC
|76,45
|73,73
|74,88
|39,99
|БРСМ-Нафта
|70,65
|71,44
|38,82
Напомним, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.