Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на топливо 2 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

асс
Актуальные цены на топливо 2 марта 2026 года

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 2 марта 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 67,64 грн (+96 коп.)
А-95 62,87 грн (+1,03 грн)
А-92 59,99 грн (+24 коп.)
ДТ 62,69 грн (+1,09 грн)
Газ 38,51 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 69,99 66,99 66,99 39,99
UPG 65,90 62,90 62,90 38,25
WOG 69,99 66,99 66,99 39,98
УКРНАФТА 67,09 64,09 60,09 64,09 38,94
SOCAR 69,13 65,99 65,70 39,41
AMIC 65,63 62,88 62,91 37,85
БРСМ-Нафта 59,56 58,35 36,74

Напомним, в понедельник, 2 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Бессараб