Цены на топливо 2 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 2 марта 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|67,64 грн (+96 коп.)
|А-95
|62,87 грн (+1,03 грн)
|А-92
|59,99 грн (+24 коп.)
|ДТ
|62,69 грн (+1,09 грн)
|Газ
|38,51 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|69,99
|66,99
|66,99
|39,99
|UPG
|65,90
|62,90
|62,90
|38,25
|WOG
|69,99
|66,99
|66,99
|39,98
|УКРНАФТА
|67,09
|64,09
|60,09
|64,09
|38,94
|SOCAR
|69,13
|65,99
|65,70
|39,41
|AMIC
|65,63
|62,88
|62,91
|37,85
|БРСМ-Нафта
|59,56
|58,35
|36,74
Напомним, в понедельник, 2 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.