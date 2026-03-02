Цены на топливо 2 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 2 марта 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 67,64 грн (+96 коп.) А-95 62,87 грн (+1,03 грн) А-92 59,99 грн (+24 коп.) ДТ 62,69 грн (+1,09 грн) Газ 38,51 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 69,99 66,99 66,99 39,99 UPG 65,90 62,90 62,90 38,25 WOG 69,99 66,99 66,99 39,98 УКРНАФТА 67,09 64,09 60,09 64,09 38,94 SOCAR 69,13 65,99 65,70 39,41 AMIC 65,63 62,88 62,91 37,85 БРСМ-Нафта 59,56 58,35 36,74

Напомним, в понедельник, 2 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.