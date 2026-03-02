Ціни на пальне 2 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 2 березня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 67,64 грн (+96 коп.) А-95 62,87 грн (+1,03 грн) А-92 59,99 грн (+24 коп.) ДП 62,69 грн (+1,09 грн) Газ 38,51 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 69,99 66,99 66,99 39,99 UPG 65,90 62,90 62,90 38,25 WOG 69,99 66,99 66,99 39,98 УКРНАФТА 67,09 64,09 60,09 64,09 38,94 SOCAR 69,13 65,99 65,70 39,41 AMIC 65,63 62,88 62,91 37,85 БРСМ-Нафта 59,56 58,35 36,74

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.