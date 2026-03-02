- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 2 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 2 березня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|67,64 грн (+96 коп.)
|А-95
|62,87 грн (+1,03 грн)
|А-92
|59,99 грн (+24 коп.)
|ДП
|62,69 грн (+1,09 грн)
|Газ
|38,51 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|69,99
|66,99
|66,99
|39,99
|UPG
|65,90
|62,90
|62,90
|38,25
|WOG
|69,99
|66,99
|66,99
|39,98
|УКРНАФТА
|67,09
|64,09
|60,09
|64,09
|38,94
|SOCAR
|69,13
|65,99
|65,70
|39,41
|AMIC
|65,63
|62,88
|62,91
|37,85
|БРСМ-Нафта
|59,56
|58,35
|36,74
Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.