Цены на топливо 21 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 21 июля 2026 года ( вторник ), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на горючее.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 81,73 грн (+0,63 грн) А-95 77,29 грн (+0,72 грн) А-92 73,42 грн (+1,96 грн.) ДП 80,16 грн (+1,36 грн) Газ 40,05 грн (+2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 83,90 81,90 82,90 41,90 UPG 81,40 78,40 78,90 38,40 WOG 81,90 78,90 82,90 41,90 УКРНАФТА 80,90 77,90 73,90 80,90 38,40 SOCAR 81,76 77,90 79,76 41,47 AMIC 81,45 77,73 79,80 39,12 БРСМ-Нафта 77,76 78,20 38,06

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании. Delo.ua опросил экспертов и участников рынка, удержат ли АЗС нынешние ценники на бензин и дизель и к чему готовиться владельцам авто с ГБО.