- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 21 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 21 ноября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,55 грн (-3 коп.)
|А-95
|58,51 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,76 грн (0 коп.)
|ДТ
|58,41 грн (+2 коп.)
|Газ
|34,59 грн (+14 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,49
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|34,94
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|35,98
|УКРНАФТА
|58,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,39
|SOCAR
|63,56
|60,85
|60,70
|34,41
|AMIC
|61,82
|58,96
|56,99
|58,94
|33,24
|БРСМ-Нафта
|54,10
|54,01
|33,08
Напомним, мировые цены на нефть продолжили падение третьей сессии подряд, снизившись в пятницу на 1,5%. Причиной стали надежды на мирное соглашение между Украиной и Россией, активно продвигаемое Соединенными Штатами. Потенциальное прекращение войны может существенно увеличить предложение сырья на мировом рынке, нивелируя "геополитическую премию за риск" в цене нефти.