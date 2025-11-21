Ціни на пальне 21 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 21 листопада 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 62,55 грн (-3 коп.) А-95 58,51 грн (-1 коп.) А-92 56,76 грн (0 коп.) ДП 58,41 грн (+2 коп.) Газ 34,59 грн (+14 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 36,49 UPG 61,90 58,90 58,90 34,94 WOG 64,99 61,99 61,99 35,98 УКРНАФТА 58,99 58,99 56,99 58,99 34,39 SOCAR 63,56 60,85 60,70 34,41 AMIC 61,82 58,96 56,99 58,94 33,24 БРСМ-Нафта 54,10 54,01 33,08

Нагадаємо, світові ціни на нафту продовжили падіння третю сесію поспіль, знизившись у п'ятницю на 1,5%. Причиною стали сподівання на мирну угоду між Україною та Росією, яку активно просувають Сполучені Штати. Потенційне припинення війни може суттєво збільшити пропозицію сировини на світовому ринку, нівелюючи "геополітичну премію за ризик" в ціні нафти.