- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 21 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 21 января 2026 (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|64,06 грн (-1 коп.)
|А-95
|59,52 грн (+5 коп.)
|А-92
|57,65 грн (+11 коп.)
|ДТ
|59,21 грн (+3 коп.)
|Газ
|38,29 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,47
|SOCAR
|66,13
|62,99
|62,70
|39,41
|AMIC
|62,64
|59,99
|60,04
|37,97
|БРСМ-Нафта
|56,76
|54,99
|36,37
Напомним, цены на нефть зафиксировали заметное падение : стоимость эталонной марки Brent снизилась до 64 долларов за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже отметки 60 долларов. Глобальные рынки негативно отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.