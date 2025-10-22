Цены на топливо 22 октября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 22 октября 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,40 грн (-1 коп.) А-95 58,67 грн (-1 коп.) А-92 57,22 грн (-3 коп.) ДТ 55,83 грн (0 коп.) Газ 34,43 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 59,49 57,49 56,49 34,49 SOCAR 63,49 60,82 57,66 34,65 AMIC 61,99 58,94 56,99 56,10 33,21 БРСМ-Нафта 54,02 50,76 32,63

Напомним, цены на нефть продлили падение второй день подряд. Это происходит на фоне усиления опасений рынка относительно излишка предложения и рисков спроса, вызванных напряженностью между США и Китаем – двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти.