Цена на нефть падает второй день подряд из-за опасений относительно излишка предложения

Во вторник, 21 октября, цены на нефть продлили падение второй день подряд. Это происходит на фоне усиления опасений рынка относительно излишка предложения и рисков спроса, вызванных напряженностью между США и Китаем – двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 17 центов, или 0,28%, до 60,84 доллара за баррель. Контракт на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре, срок действия которой истекает во вторник, упал на 0,52% до 57,22 доллара. Более активный декабрьский контракт WTI потерял 19 центов или 0,33%, опустившись до 56,83 доллара.

В понедельник, 20 октября, цены уже опускались до самого низкого уровня с начала мая из-за замедления экономического роста, вызванного эскалацией торгового спора между США и Китаем.

Ключевым индикатором является переход как WTI, так и Brent к рыночной структуре контанго. В такой ситуации цены на немедленную поставку ниже, чем на более позднюю, что, как правило, свидетельствует о большом краткосрочном предложении и снижении спроса.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало мировой избыток сырой нефти на уровне почти 4 миллионов баррелей в день в 2026 году.

Аналитики китайской Haitong Securities отметили: "Дальнейшее ослабление ежемесячного спреда Brent свидетельствует о том, что давление со стороны избытка предложения на рынке сырой нефти постепенно материализуется". Они добавили, что это "ослабит рыночные ожидания и удержит готовность инвесторов к росту, ограничивая потенциал для восстановления цен на нефть".

Пессимистический прогноз, вероятно, продлится до 2026 года. Аналитики Goldman Sachs заявили, что прогнозируют падение цен на Brent до 52 долларов за баррель до четвертого квартала следующего года. Они объясняют падение признаками того, что "давно ожидаемый мировой профицит начал проявляться" в данных о запасах МЭА и Управления энергетической информации США.

Напомним, министры энергетики Европейского Союза в понедельник поддержали предложения блока относительно постепенного отказа от импорта российской нефти и газа до января 2028 года.