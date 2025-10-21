Ціна на нафту падає другий день поспіль через побоювання щодо надлишку пропозиції

У вівторок, 21 жовтня, ціни на нафту продовжили падіння другий день поспіль. Це відбувається на тлі посилення побоювань ринку щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, спричинених напруженістю між США та Китаєм – двома найбільшими світовими споживачами нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 17 центів, або 0,28%, до 60,84 долара за барель. Контракт на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у листопаді, термін дії якого закінчується у вівторок, впав на 0,52% до 57,22 долара. Більш активний грудневий контракт WTI втратив 19 центів, або 0,33%, опустившись до 56,83 долара.

У понеділок, 20 жовтня, ціни вже опускалися до найнижчого рівня з початку травня через уповільнення економічного зростання, спричинене ескалацією торговельної суперечки між США та Китаєм.

Ключовим індикатором є перехід як WTI, так і Brent до ринкової структури контанго. У такій ситуації ціни на негайну поставку є нижчими, ніж на пізнішу, що, як правило, свідчить про велику короткострокову пропозицію та зниження попиту.

Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозувало світовий надлишок сирої нафти на рівні майже 4 мільйони барелів на день у 2026 році.

Аналітики китайської Haitong Securities зауважили: "Подальше послаблення щомісячної спреду Brent свідчить про те, що тиск з боку надлишку пропозиції на ринку сирої нафти поступово матеріалізується". Вони додали, що це "послабить ринкові очікування та стримає готовність інвесторів до зростання, обмежуючи потенціал для відновлення цін на нафту".

Песимістичний прогноз, імовірно, триватиме до 2026 року. Аналітики Goldman Sachs заявили, що прогнозують падіння цін на Brent до 52 доларів за барель до четвертого кварталу наступного року. Вони пояснюють падіння ознаками того, що "давно очікуваний світовий профіцит почав проявлятися" у даних про запаси від МЕА та Управління енергетичної інформації США.

Нагадаємо, міністри енергетики Європейського Союзу в понеділок підтримали пропозиції блоку щодо поступової відмови від імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року.