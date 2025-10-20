Ціни на нафту падають: торговельна напруженість між США та Китаєм тиснуть на ринок

У понеділок ціни на нафту зафіксували падіння на тлі побоювань щодо глобального надлишку пропозиції, які посилилися через ескалацію торговельної напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм. Це створює додаткові ризики економічного уповільнення та, як наслідок, зниження попиту на енергоносії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 53 центи, або на 0,86%, досягнувши позначки 60,76 долара за барель. Водночас, ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 55 центів, або 0,96%, до 56,99 долара, повністю нівелювавши зростання, зафіксоване в п'ятницю.

Обидва ключові показники демонстрували зниження більш ніж на 2% минулого тижня. Це стало третім поспіль тижневим зниженням, частково спровокованим прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про зростання надлишку пропозиції у 2026 році.

"Побоювання щодо надлишкової пропозиції внаслідок збільшення виробництва країнами-виробниками нафти, а також побоювання щодо економічного уповільнення, спричиненого ескалацією торговельної напруженості між США та Китаєм, підживлюють тиск на продавців", – прокоментував ситуацію Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Додатковий тиск на попит чинить статистика. Економічне зростання Китаю у третьому кварталі сповільнилося до найслабшого рівня за рік, як свідчать дані Статистичного бюро Китаю, опубліковані в понеділок. Ці результати були знижені через слабкий внутрішній попит, що ставить під сумнів залежність Пекіна від експорту на тлі загострення торговельної напруженості з Вашингтоном.

Два найбільші споживачі нафти США та КНР нещодавно відновили торговельну війну, запровадивши додаткові портові збори для суден, що перевозять вантажі між ними, – взаємні кроки, які можуть порушити світові вантажопотоки.

Крім того, залишається невизначеність і щодо поставок російської нафти. Президент США Дональд Трамп у неділю знову попередив, що Вашингтон збереже "величезні" тарифи на Індію, якщо вона не припинить купувати російську нафту. За словами джерел у торгівлі та аналітиків, тиск США та Європи на азійських покупців російської енергетики може обмежити імпорт нафти до Індії з грудня, що, ймовірно, призведе до здешевлення поставок до Китаю.