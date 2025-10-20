Трамп заявив, що Індія платитиме "величезні" тарифи, доки купує нафту з Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи на Індію, доки країна не припинить імпорт російської нафти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Індія платитиме тарифи, доки купує нафту

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Трамп зазначив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив його у намірі відмовитися від закупівель російських енергоносіїв.

"Я говорив із прем’єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не збирається більше мати справу з російською нафтою", — заявив Трамп.

Однак, коли журналісти згадали, що індійська сторона заперечує факт такої розмови, Трамп відповів: "Якщо вони хочуть це заперечувати — значить, продовжуватимуть платити величезні тарифи. А вони цього не хочуть".

Російська нафта вже давно є однією з ключових суперечок у торговельних відносинах між США та Індією. Половина 50-відсоткових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа на індійські товари, пов’язана саме з цим питанням. У Вашингтоні наголошують, що прибутки від продажу нафти допомагають фінансувати війну Росії проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яку продають зі знижкою після відмови більшості західних країн від таких поставок через санкції.

Торгівля Індії та США: переговори тривають

Чиновник індійського уряду, який побажав залишитися анонімним повідомив, що торговельні консультації між Індією та США тривають у "дружній" манері. Індійська делегація, яка минулого тижня перебувала у Вашингтоні, вже повернулася, проте деталей зустрічей не розголошують.

Міністерство торгівлі Індії не надало відповіді на запит журналістів у понеділок, оскільки цього дня в країні відзначали державне свято.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр Нарендра Моді нібито пообіцяв припинити закупівлі російської нафти. Водночас Міністерство закордонних справ Індії спростувало наявність телефонної розмови між лідерами, наголосивши, що головним завданням уряду є "захист інтересів індійського споживача".

Посадовець Білого дому уточнив, що Індія вже вдвічі скоротила обсяги закупівлі російської нафти, проте індійські джерела зазначають, що наразі таких змін не спостерігається. За їхніми словами, нафтопереробні заводи країни вже оформили замовлення на листопад і частково грудень, тому можливе зниження імпорту стане помітним лише в грудні або січні.

За оцінками аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти до Індії цього місяця може зрости на 20% — до 1,9 мільйона барелів на добу, оскільки Росія нарощує експорт після ударів українських дронів по її нафтопереробних заводах.

Нагадаємо, Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.