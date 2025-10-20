Трамп заявил, что Индия будет платить "огромные" тарифы, пока покупает нефть из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы на Индию, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Индия будет платить тарифы, пока покупает нефть

В ходе разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в намерении отказаться от закупок российских энергоносителей.

"Я говорил с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не собирается больше иметь дело с российской нефтью", - заявил Трамп.

Однако, когда журналисты вспомнили, что индийская сторона отрицает факт такого разговора, Трамп ответил: "Если они хотят это отрицать, значит, будут продолжать платить огромные тарифы. А они этого не хотят".

Российская нефть уже давно является одним из ключевых споров в торговых отношениях между США и Индией. Половина 50-процентных тарифов, введенных администрацией Трампа на индийские товары, связана именно с этим вопросом. В Вашингтоне отмечают, что доходы от продажи нефти помогают финансировать войну России против Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, продаваемой со скидкой после отказа большинства западных стран от таких поставок из-за санкций.

Торговля Индии и США: переговоры продолжаются

Чиновник индийского правительства, пожелавший остаться анонимным сообщил, что торговые консультации между Индией и США продолжаются в "дружеской" манере. Индийская делегация, на прошлой неделе находившаяся в Вашингтоне, уже вернулась, однако деталей встреч не разглашают.

Министерство торговли Индии не предоставило ответ на запрос журналистов в понедельник, поскольку в этот день в стране отмечали государственный праздник.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки российской нефти. В то же время Министерство иностранных дел Индии опровергло наличие телефонного разговора между лидерами, отметив, что главной задачей правительства является "защита интересов индийского потребителя".

Чиновник Белого дома уточнил, что Индия уже вдвое сократила объемы закупки российской нефти, однако индийские источники отмечают, что в настоящее время таких изменений не наблюдается. По их словам, нефтеперерабатывающие заводы страны уже оформили заказы на ноябрь и частично декабрь, поэтому возможное снижение импорта станет заметно только в декабре или январе.

По оценкам аналитической компании Kpler, импорт российской нефти в Индию в этом месяце может вырасти на 20% - до 1,9 миллиона баррелей в сутки, поскольку Россия наращивает экспорт после ударов украинских дронов по ее нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.