Цены на нефть падают: торговая напряженность между США и Китаем давит на рынок

В понедельник, 20 октября, цены на нефть зафиксировали падение на фоне опасений по поводу глобального избытка предложения, которые усилились из-за эскалации торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем. Это создает дополнительные риски экономического замедления и, как следствие, снижение спроса на энергоносители.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 53 цента, или на 0,86%, достигнув отметки 60,76 доллара за баррель. В то же время, фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 55 центов, или 0,96%, до 56,99 доллара, полностью нивелировав рост, зафиксированный в пятницу.

Оба ключевых показателя демонстрировали снижение более чем на 2% на прошлой неделе. Это стало третьим подряд недельным понижением, частично спровоцированным прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА) о росте избытка предложения в 2026 году.

"Опасения по поводу избыточного предложения вследствие увеличения производства странами-производителями нефти, а также опасений по поводу экономического замедления, вызванного эскалацией торговой напряженности между США и Китаем, подпитывают давление на продавцов", – прокомментировал ситуацию Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Дополнительное давление на спрос оказывает статистика. Экономический рост Китая в третьем квартале замедлился до самого слабого уровня в год, как свидетельствуют данные Статистического бюро Китая, опубликованные в понедельник. Эти результаты были снижены из-за слабого внутреннего спроса, что ставит под сомнение зависимость Пекина от экспорта на фоне обострения торговой напряженности с Вашингтоном.

Два крупнейших потребителя нефти США и КНР недавно возобновили торговую войну, введя дополнительные портовые сборы для судов, перевозящих грузы между ними – взаимные шаги, которые могут нарушить мировые грузопотоки.

Кроме того, остается неопределенность и по поставкам российской нефти. Президент США Дональд Трамп в воскресенье снова предупредил, что Вашингтон сохранит "огромные" тарифы на Индию, если она не перестанет покупать российскую нефть. По словам источников в торговле и аналитиков, давление США и Европы на азиатских покупателей российской энергетики может ограничить импорт нефти в Индию с декабря, что, вероятно, приведет к удешевлению поставок в Китай.