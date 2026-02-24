Цены на топливо 24 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 24 февраля 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 66,24 грн (+8 коп.) А-95 61,55 грн (+9 коп.) А-92 59,69 грн (0 коп.) ДТ 61,24 грн (+9 коп.) Газ 38,52 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 67,99 64,99 64,99 39,99 UPG 64,90 61,90 61,90 38,25 WOG 67,99 64,99 64,99 39,98 УКРНЕФТЬ 65,99 62,99 59,99 62,99 38,94 SOCAR 67,13 63,99 63,70 39,41 AMIC 64,49 61,94 61,94 37,5 БРСМ-Нефть 58,58 56,79 36,86

Мировые цены на нефть 23 февраля снизились примерно на 1%. Причинами падения стали ожидания нового раунда ядерных переговоров между США и Ираном, что снизило градус напряжения на Ближнем Востоке, а также неожиданное решение Дональда Трампа по поводу очередного повышения импортных тарифов.