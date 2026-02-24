- Категория
Цены на топливо 24 февраля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 февраля 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|66,24 грн (+8 коп.)
|А-95
|61,55 грн (+9 коп.)
|А-92
|59,69 грн (0 коп.)
|ДТ
|61,24 грн (+9 коп.)
|Газ
|38,52 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|67,99
|64,99
|64,99
|39,99
|UPG
|64,90
|61,90
|61,90
|38,25
|WOG
|67,99
|64,99
|64,99
|39,98
|УКРНЕФТЬ
|65,99
|62,99
|59,99
|62,99
|38,94
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|64,49
|61,94
|61,94
|37,5
|БРСМ-Нефть
|58,58
|56,79
|36,86
Мировые цены на нефть 23 февраля снизились примерно на 1%. Причинами падения стали ожидания нового раунда ядерных переговоров между США и Ираном, что снизило градус напряжения на Ближнем Востоке, а также неожиданное решение Дональда Трампа по поводу очередного повышения импортных тарифов.