Ціни на пальне 24 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 24 лютого 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 66,24 грн (+8 коп.) А-95 61,55 грн (+9 коп.) А-92 59,69 грн (0 коп.) ДП 61,24 грн (+9 коп.) Газ 38,52 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 67,99 64,99 64,99 39,99 UPG 64,90 61,90 61,90 38,25 WOG 67,99 64,99 64,99 39,98 УКРНАФТА 65,99 62,99 59,99 62,99 38,94 SOCAR 67,13 63,99 63,70 39,41 AMIC 64,49 61,94 61,94 37,5 БРСМ-Нафта 58,58 56,79 36,86

Світові ціни на нафту 23 лютого знизилися приблизно на 1%. Причинами падіння стали очікування нового раунду ядерних переговорів між США та Іраном, що знизило градус напруги на Близькому Сході, а також неочікуване рішення Дональда Трампа щодо чергового підвищення імпортних тарифів.