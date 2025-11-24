- Категория
Цены на топливо 24 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 ноября 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,27 грн (+72 коп.)
|А-95
|58,53 грн (+2 коп.)
|А-92
|56,76 грн (0 коп.)
|ДТ
|58,46 грн (+5 коп.)
|Газ
|34,99 грн (+40 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|36,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|34,94
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|36,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|34,70
|SOCAR
|63,56
|60,85
|60,70
|35,41
|AMIC
|61,82
|58,96
|56,99
|58,94
|34,11
|БРСМ-Нафта
|54,15
|54,10
|33,39
Напомним, в понедельник, 24 ноября, нефть подешевела после падения примерно на 3% на прошлой неделе. Инвесторы считают, что если Украина и Россия договорятся о мире, санкции могут быть ослаблены. Это позволит РФ продать больше нефти, что увеличит предложение на мировом рынке и снизит цены.