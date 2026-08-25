Цены на топливо 25 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 25 августа 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 83,64 грн (+55 коп) А-95 80,02 грн (-3 коп.) А-92 76,95 грн (0 коп.) ДТ 91,97 грн (+7 коп.) Газ 43,73 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 85,90 82,90 93,90 43,90 UPG 80,90 78,90 90,90 42,90 WOG 85,90 82,90 93,90 44,50 УКРНАФТА 81,90 78,90 76,90 89,90 42,90 SOCAR 85,90 82,90 94,90 43,47 AMIC 81,96 78,96 90,16 42,67 БРСМ-Нафта 77,94 89,56 41,39